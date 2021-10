Lapsevanemad distantsõppest: lapsed vaktsineeritud, aga ikka sunnitakse koju jääma?! See on ju puhas sigadus!

Kahe lapse isa Indrek ei suuda oma nördimust ära kirjeldada, kuna linnapea otsusega juhtus see, mida ta uneski ette näha ei osanud: tema kahest lapsest peab nüüd vaktsineeritud poeg distantsõppele jääma, samal ajal kui vaktsineerimata poeg saab jätkata kontaktõppes.

“Koroonaviirus ei tule tahvlilapist ega seinakellast, vaid nendest peredest, kus ollakse vaktsineerimata. Ja kui oled vaktsineeritud, siis peaksid saama igal juhul õppetöös osaleda. See on idiotism, et usaldad teadust ja meditsiini ja teed kõik nii nagu peab ja ikka tullakse ütlema, et paneme kinni. See on vesi kõigi vaktsiinivastaste veskile!"

Loe Indreku ja mitmete teiste lapsevanemate tuliseid vestlusi Tallinna linnavalitsuse otsuse kohta. Asjale annab hinnangu ka õiguskantsler Ülle Madise.