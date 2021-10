ÜLESKUTSE | Mida arvad sina Tallinna otsusest jätta 4.-8. klassid uuest nädalast distantsõppele?

Haridusminister Liina Kersna teatas eile, et pärast koolivaheaja lõppu hakatakse koolides kaks-kolm korda nädalas kõigile lastele kiirtesti tegema. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart aga otsustas hoopis, et Tallinna munitsipaalkoolide 4.–8. klassid lähevad pärast vaheaega nädalaks ajaks distantsõppele, ja andis mõista, et esimene nädal ei jää tõenäoliselt viimaseks.