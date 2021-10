Lotte saabub etendustele Auve Techi isejuhtiva sõidukiga

Auve Tech on Lotte etenduste hea partner ja toob Lotte Saku Suurhalli.

Laste poolt armastatud koerapreili jõuab Saku Suurhalli muusikalise etendusega „Lotte ja vana õunapuu saladus“ ning korraldajad lubavad, et kõik saavad kogeda Disney-show’de mastaabis lava ja produktsiooni, kus koeratüdruk Lotte ja teda ümbritsevad sõbrad avastavad end ootamatutest seiklustest ja veel põnevamatest lahendustest.

Lotte-teksti on kirjutanud loomulikult Janno Põldma, kunstnikud on Heiki Ernits ja Iir Hermeliin, muusika eest vastutab Priit Pajusaar, lauludele on sõnad kirjutanud Leelo Tungal.