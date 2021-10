FOTOD | Pere ja Kodu ning Auve Techi ühisloosi võitjad nautisid koos Lottega sõitu isesõitva imemasinaga

Lotte on ideaalne kangelane, kes meeldib nii lastele kui vanematele — ta on lahke, südamlik ja alati siiras kambahing. Uues Lotte etenduses unustavad lapsed ja nende vanemad korraks kõik muu ning saavad võimaluse sukelduda muinasjutuliselt sooja maailma. Sest Lotte isa on ikkagi ju maailma parim leiutaja ja seetõttu naudib Lotte eriti sõite Eestis leiutatud isejuhtiva sõidukiga.

Lotte uue kogupereseikluse teksti on kirjutanud loomulikult Janno Põldma, kunstnikud on Heiki Ernits ja Iir Hermeliin, muusika eest vastutab Priit Pajusaar, lauludele on sõnad kirjutanud Leelo Tungal. Lavastab Ain Mäeots. Osades on Gerli Padar, Mait Malmsten, Vallo Kirs, Sepo Seeman, Jan Uuspõld, Elina Nechayeva, Lauri Liiv, Priit Strandberg, Klounid Kop ja Kop Piip ja Tuut Teaterist, perekond Vaherite õhuakrobaadid ja paljud teised.