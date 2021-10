ATH laste emade lõputu võitlus ja ühe ema võit: see võib muuta sadade perede elu!

Triinu autismispektri häirega 11-aastasele tütrele Keitile määratakse kolmandat aastat järjest 70 tugiisikutundi kuus. Keiti vajadus oleks aga 100 tundi kuus. "Keiti ei saa kodus üksi hakkama, ta on ohtlik endale ja teistele. Meil on vaja järelevalvet kuni ma linnast töölt koju jõuan.“ Kohalik omavalitsus aga paneb jätkuvalt Triinu ja Keiti tugiisiku lepingusse tööajaks 70 tundi kuus ja teema vaidlustamisele ei kuulu.

Ka Kadi kulutas oma kaksikute tugiisiku tundide tõstmiseks vallavalitsuse uksi, kuid abi ei paistnud. „Ma teadsin, et see ei saa olla õige, et me mingitel hetkedel peamegi lihtsalt ise hakkama saama, kuigi mu lapsed vajavad kõrvalist abi igal ärkveloleku hetkel!“ Kadi pöördus õiguskantsleri kantseleisse ja abi saabus! Sellest võib saada alguse nii suur muudatus,“ ei suuda Kadi oma elevust varjata.