C-hepatiidi viirusega võib nakatuda isegi vastsündinu

Õnneks oli mu raviarst väga mõistev. Ta selgitas põhjalikult viiruse olemasolu ja tutvustas võimalikke nakkusallikaid. Sain teada, et C-hepatiit levib peamiselt verega, kuid harvem kehavedelikega.

Sain teada sedagi, et suuremal osal nakatunutest kujuneb 6–12 kuu jooksul välja krooniline C-hepatiit, mis viib maksakahjustuseni ja haiguse lõppstaadiumis maksavähini. Kuna C-hepatiiti nakatumine ja haigus ise kulgevad tavaliselt eriliste tunnusteta, võib see kulgeda aastaid märkamatult. Sul ei pruugi esineda mingeid sümptomeid enne, kui maksakahjustus on jõudnud teatud staadiumini.

Kõige rohkem pani mind mõtlema fakt, et meie ümber elab ligi 20 000 inimest, kes on nakatunud C-hepatiiti ise seda teadmata – seda on rohkem kui Viljandi linnas elanikke!

Ent kõigist hirmudest oli suurem see, mis saab mu lapsest, kes pole veel sündinudki. Kas võin ka seda väikest elu nakatada? Kuidas ma selle süütundega edasi elada suudan?

Arst rahustas mu maha, et ravi on olemas ja sündiv laps ei pruugi seda nakkust kaasa saada. Viiruse ülekandumise võimalus raseduse ja sünnituse ajal pidavat olema väga väike.

Kuna olin rase, ei saanud ma toona kohe ka raviga alustada.

Pärast sünnitust läksin esimesel võimalusel arsti juurde. Minu suureks kurvastuseks ei kvalifitseerunud ma patsiendiks, kel on õigus riigi rahastatud ravile. Haigus polnud lihtsalt veel piisavalt kaugele arenenud.

See info niitis tol hetkel mu sõna otseses mõttes jalust ja hinge puges tohutu segadus. Kuidas saab osutuda võimalikuks olukord, et haigust ei saa ravida, kui ometigi on olemas nüüdisaegne ravi ja mina olen haige?!

Selline oli aga reaalsus ja asusime esiklast kasvatama – õnneks selgus, et lapseke viirusega ei nakatunud. Peagi sündis meie perre veel kaks last ja siis jäin neljanda ootele. Esimesed kolm last olid ju kõik kontrollitud ja terved.