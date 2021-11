Luisa Rõivas: kasvage nüüd ometi suureks ja võtke ühiskondlikult vastutus

"Sul on tervislikul põhjusel soov mitte vaktsineerida või mingil muul soovil. Ma ehk lepin sellega, ei karju ega tee plakateid andmaks mõista, et see kohati mulle arusaamatuks jääb, aga mis värk nüüd selle testimisega on? Ei meeldi koolis või tööl käia? Selleks on koduõpe, samamoodi saab teha avalduse koolile nagu testist keeldumisega ja juba saadki kodus olla," laiutab Luisa käsi, lisades juurde, et nemad perega teevad kõik endast oleneva, et olla vastutustundlikud. "Mina tõesti väga soovin, et mu laps saaks käia koolis, õppida ja areneda selleks vastava hariduse ja väljaõppe saanud väga pädevate ja lahedate õpetajate käe all, mitte “koduses klassiruumis”, kus pisemad õed-vennad taustal oma mänge mängivad ja tähelepanu hajutavad, samuti ei pea ma iseennast 6. klassi materjali õpetamisel liiga pädevaks ja igas aines eraõpetajat palgata ka tegelikult ei soovi."