Lastega raamatukogus: otsi terve perega jõulutunnet raamatukaante vahelt

Kuigi jõulutunnet võib leida väga paljudest eri kohtadest, on väga mitmete põlvkondade jaoks just raamatukaaned need, mille vahelt otsing algab. Krista Kruve koos poeg Uku ja tütar Kertuga aitab vahvamaid teoseid välja tuua.