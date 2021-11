PERE JA KODU NOVEMBRINUMBRIS | Ootamatu tervisemure viis beebi rasketele operatsioonidele: näha oma last juhtmete otsas oli rusuv

Tunnen end nii uhkena – tegin väikese inimese õnnelikuks. Ma ootan kõiksugu tähtpäevi, et saaksin jälle kinkida… arvan, et võin end lausa ostuhoolikuks nimetada. See mind aga uhkeks ei tee.

Viimaste aastate vali sõnum rohepöörde tähtsusest ja liikumine puhtama planeedi poole on mindki mõjutanud, kuid soovin, et mõjutaks rohkem. Käisin hiljuti koolitusel, kus mentor ütles paljutähendusliku lause: areng algab seal, kus lõpeb mugavustsoon. Paraku olen seni eelistanud mahedat elu piirini, mis mulle ebamugavust ei valmista. Juba aastaid sorteerin kodus kolme sorti prügi ning kui poeletil on kõrvuti kilesse ja paberisse pakendatud tatar, ostan viimase. Valin perele võimaluse korral vastutustundlikult valmistatud riideid ja kodused puhastusvahendidki proovin soetada looduslikud. Kui pean aga pakendite äraviskamiseks minema kodust kilomeetri kaugusele või otsima ökopuuvilju eraldi poest, olen neist valikutest loobunud. Aeg on aga areneda. Et saaksin veel paremaks, pean liikuma mugavustsoonist välja. Selleks, et meie kõigi planeet muutuks puhtamaks, peame kõik olema natuke tublimad. See on asi, millega oma lastele ilusam tulevik kindlustada.