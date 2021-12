Minu ootamatu sünnitus ja 13 kõige pikemat päeva

Oli 5. detsember, tavaline laupäevahommik aasta tagasi. Ralli nädala­vahetus oli täies hoos ning andunud rallisõpradena elasime abikaasa Kristjaniga (31) Ott Tänakule ja Martin Järveojale südamest kaasa. Olin eelmisel õhtul paarile sõbrannale kurtnud kerget valu kõhus, kuid kõik arvasid, et tegu on libakatega. Oli ju sünnitustähtaeg alles 4. jaanuaril 2021.

Kuna enne beebi sündi otsustasin oma pildialbumid korda teha, käisin hommikupoolikul Lõunakeskuses piltide järel ja ostsin ka mõned albumid. Koju jõudes tundsin, et kõhus on jälle valud. Kurtsin abikaasale, et mul on imelik olla – nagu iiveldab ja kõht valutab… Ise mõtlesin, et küllap keha valmistab mind libakate näol vaikselt sünnituseks ette.