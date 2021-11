Pärnu haiglas diagnoositi esimest korda koroonaviirus ka vastsündinul

“Ema ja beebi on kenasti koos koroonapositiivsetele patsientidele mõeldud palatis ning jälgime nende mõlema tervist tähelepanelikult. Hetkel võin täie kindlusega öelda, et imik tunneb ennast kenasti ja kui kõik jätkub samal viisil, võib nad peatselt koju lubada," selgitab Suhhostavets ning lisab, et COVID-19 diagnoosiga sünnitajate beebist eraldamist ei rakendata enam ammu.

“Seda tehti siis, kui viirus oli alles nii uus nähtus, et selle kohta oli vähe infot. Nüüd on ikkagi ammu juba selge, et lapse ja ema eraldamine pole õigustatud. Meil on koroonapositiivse vastsündinu juhtum õnneks esmakordne, aga pandeemia algusest saadik on neid teistes haiglates olnud ennegi," selgitab ta.