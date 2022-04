VIDEO | Intervjuu otse kohvrist! Mait Malmsten kehastab Lotte-etenduses mustkunstnikku ja rännukoera. Juba 14. ja 15. mail Saku Suurhallis

"Lotte ja vana õunapuu saladus" on Saku Suurhallis 14. ja 15. mail, kokku on kolm etendust, mille lavastab Ain Mäeots, teksti on loomulikult teinud Janno Põldma, visuaalid Heiki Ernits, kunsnik Iir Hermeliin, muusika Priit Pajusaar jne. Lisaks Maite Malmstenile on laval Gerli Padar, Sepo Seeman, Vallo Kirs, Jan Uuspõld, Elina Netšajeva jne.