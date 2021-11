Praktiline nimekiri! Need on Sandra Daškova 9 ostusoovitust tulevasele emale

Sandra praktilised nõuanded beebiootel emmedele on järgmised:

1. Leia poodidest praktilised bodid. Beebiriiete valikul on oluline kvaliteet, mõnusad materjalid ja muidugi ka see, et need oleks armsad. Väga praktilised on sellised bodid, millel varrukaid ja kehaosa saab teha pikemaks, kuna tänu sellele ei pea lühikese aja möödudes kohe uusi soetama. Bodide puhul on oluline ka see, et need käiksid külje pealt lahti, kuna siis ei pea riideid üle pea ja õrna kaelakese tõmbama ning kerge vaevaga saab riidesse ka beebid, kes palju siplevad.

2. Mugavad imetamisrinnahoidjad on su parimad sõbrad. Selleks, et ka emmed oleks rõõmsad, on soovitav soetada mugavad imetamisrinnahoidjad, mida saab kerge vaevaga kinni ja lahti. On väga mugav, kui seda saab teha ükskõik, millises olukorras ja ükskõik kus. Rinnahoidja võiks valida mõnusalt veniva ja kehasõbralikust materjalist.

3. Kombekad igaks ilmaks! Novembri saabudes on ilmad üha kurjemad, mistõttu on oluline muretseda lapsele ilmastikukindlad kombekad, mis hoiaksid mõnusalt sooja. Kombeka puhul peab jälgima, et see oleks valmiatatud hingavast materjalist, mis ei aja last higistama ja kuhu on teda lihtne sisse panna.

4. Magamisriided olgu mugavad, kinniste jalaotste ja lukuga. Beebile pidžaamasid valides peab vaatama, et need oleks mõnusast materjalist, pehmed ja soojad juhuks, kui peaks öösel tekk maha libisema. Kui jalaotsad on kinnised, ei pea muretsema ka sokkide pärast, mis beebidel alatasa kipuvad jalast ära tulema. Mugavaks mähkmevahetuseks on asendamatult praktiline aga kahelt poolt avatav tõmblukk ükstükk, mis tuleb kasuks nii päevasel ajal, mil laps vaibal roomab kui ka öösel, kui ta magab.