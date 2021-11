Missugused on parimad jõulukingid lastele?

Tehes täiskasvanutena läbimõeldud otsuseid, saame me taolisi olukordi mitte ainult vältida, vaid panna õigemate valikutega alus ka oma lapse igakülgsele arengule.

Ajatu ja arendav

Mängimine on teadupärast loomulik ja lõbus viis, läbi mille õpivad väikelapsed maailma tundma ja omandavad oskusi, mida nad täiskasvanuks saades vajavad.

Lapsevanematena võime seepärast kahtlemata nõustuda, et parim kink on ühtviisi nii ajatu kui ka arendav. Missugune mänguasi võiks täie kindlusega täita need mõlemad nõudmised?

LEGO DUPLO komplektid on mõeldud 1,5 kuni 5-aastastele lastele, vastates ideaalselt lapse võimetele ja arengule, sest nende suuremaid tükke on väikelapsel lihtsam käsitleda. Ja mis peamine - need kestavad aastaid. Mis seal salata, isegi täiskasvanuna tekib laste mängu kõrvalt vaadates aegajalt kiusatus mõni ehitis või sõiduk valmis laduda.

Esikohal on vaimsed ning emotsionaalsed oskused

LEGO DUPLO komplektid arendavad lisaks peenmotoorikale väikelapsi nii vaimselt kui ka emotsionaalselt, õpetades neile loovust, tähelepanelikkust, lugude jutustamise oskust ning värvide ja kujundite tajumist. Paljud LEGO DUPLO komplektid, mis on mõeldud lastele alates 18. elukuust, on kohandatud konkreetsete oskuste arendamiseks - näiteks loomade häälte ja nimetuste õppimine, värvide äratundmine või numbrite lugemine. See tähendab, et väikelapsed saavad LEGO DUPLO komplektidega mängides tutvuda iseseisvalt isegi tähestiku ja numbritega.