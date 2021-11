Akrobaatikatreener Vello Vaher: kõiki oma lapsi treenisin sünnist alates ja rumalate sõnade peale pidid nad tegema viis kükki

Uues Pere ja Kodu podcastis on külas akrobaat, treener, viie lapse isa ja nelja lapse vanaisa Vello Vaher. "Nõukogude ajal oli norm, et lastele anti pepu peale laksu. Mul on hea meel, et kaht väiksemat last pole ma kunagi kuhugi löönud, aga kahjuks ei saa ma seda öelda kahe vanema lapse kohta."



