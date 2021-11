Mu tütar on väga sõjakas ja valjuhäälne. Ei mäletagi ausalt öeldes, millal ta viimati minuga sõbralikult suhtles. Ta läheb väga kergesti endast välja näiteks siis, kui suured inimesed tänaval või autos omavahel räägivad ning ka siis, kui tuleb magama minna või hommikul ärgata ja lasteaeda minna. Lasteaia õpetajad on samuti kurtnud, et lapsega on raske.

Lisatud on põhjalik eksperdi nõuanne!