Mitte „väkk“, vaid „nämma“! Köögiviljad, mis ei pane lapsi nina krimpsutama

Olen pojale igal talvel ostnud küll kummikarukeste vormis vitamiine, kuid samal ajal täheldanud paraku ka tema kasvavat huvi päriskummikommide vastu, mis teatavasti kirendavad ebatervislikest lisaainetest ja suhkrust. Seega väldin nüüd sedalaadi harjumuste soodustamist – pole ju vaja anda vitamiinidega kummikommide läbi lapsele sõnumit, et komm on tervisele kasulik! Kuna mul endal omakorda on raskusi üleelusuuruses kapslite manustamisega, eelistan valutumal kujul võetavaid toidulisandeid, näiteks liposoomset C-vitamiini vedelikuna. Lastele on suurepäraseks alternatiiviks vitamiinisiirupid, mida vajadusel saab mahla või smuuti sisse „ära peita“.