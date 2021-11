Maria blogi: endale võin ma osta igasuguseid asju, aga lastele ei osta iialgi tundmatu brändi tooteid

Pisem laps on mul olnud algusest saadik näputoiduline ning arvan, et tänu sellele on tema peenmotoorika palju parem kui suuremal lapsel samas vanuses oli. Ta sööb ilusasti ise nii lusika kui ka kahvliga ning olen märganud ka, et ta suudab iseseisvalt juua erinevatest tassidest ja isegi raskest savikruusist. Jah, vahel lähevad asjad ka nii, et ta valab hoopis vee maha ja istub sinna sisse solberdama, aga seda juba puhtalt mängulustist. Mõlemad lapsed armastavad mul vett ning eriti vett põrandal. Ka porilombid on lemmikud — ilmselt tänu sellele, et käime iga päev õues.