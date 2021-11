Maria blogi: otsustasin, et ei taha tänavu mitte midagi kuulda ei mardi- ega kadripäevast

Pean tunnistama, et mul on selliste asjade puhul alati kahetised tunded. Esiteks on ühiskond liiga palju muutunud, et lapsi üksi liikuma võiks lubada. Mäletan ise, kuidas kodus õpetas ema selgeks kõik laulud ja salmid ja mõistatused ning kava oli 15 minutit pikk. Selle eest anti kommi, kompotti või õunu ja alati olime viisakad ja tänulikud ning käisime teinekord isegi korve tühjendamas kodus, et uuele ringile minna. Olime tundide viisi saaki kogumas ja lõpuks sai kõik kogutu sõpradega võrdselt ära jagatud ja igaüks oma koju viidud.