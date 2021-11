Maria blogi: suur oli mu üllatus, kui laps teatas, et kiirtesti tegemine on lõbus ja põnev

Kui otsustati, et lapsi hakatakse koolides testima, siis olin natuke õnnelik ja natuke skeptiline. Oleme ju suutnud siiani seda viirust vältida ja äkki nüüd siis ka testimiste läbi saab kiiresti haiged lapsed teistest eraldada või siis kasvõi enda lapse juba varakult koju jätta. Samas pani muretsema see, kuidas nii väikesed lapsed ise selle testi võtmisega hakkama saavad või kuidas nad üldse sellesse suhtuvad. Suur oli minu üllatus, kui laps rääkis, et tegelikult on testi tegemine lõbus, pakub palju põnevust ning pole ei keeruline ega valus. Nii et minu hirm vaibus ning kui on vaja edaspidi lapsi testida, et tagada kontaktõpe, siis andku aga tuld!.