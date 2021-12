1. Kirjad punakuuelt



Päkapikud rõõmustavad põnne sussikinkidega, kuid nad võivad ka kaugemale minna. Näiteks kirjutada lastele kirju ja uurida, kuidas läinud on. Pisikesed ootavad selliseid kirju õhinal. Lisaks aitab see neil pimedaid õhtuid sisustada – viisakas on ju päkapikule ka vastu kirjutada või joonistada.