4 VIDEOT | Tee koos lapsega kaasa! Musitseerime koos Kristiina Ehini, Silver Sepa, Katrin Laidre ja Kulno Malvaga

„Eeskujuks kodustele kuulajatele on lauluring salvestatud koos laste ja nende vanematega. Soovime soodustada pärimuslike lastelaulude laulmist koduses õhkkonnas, lapse ja vanema ühist ajaviitmist ning pärimuse edasikandmist põlvest-põlve,“ selgitas projekti autor ja elluviija Annika Mändmaa, kelle kinnitusel sobivad saated igas vanuses laulu- ja mängusõpradele — eelkooliealistest pensionärideni. „Eelkõige on see aga mõeldud lastele ja vanematele koos vaatamiseks ja kaasa tegemiseks,“ lisas rahvamuusik.