5 SOOVITUST: kõik, mida peaksid hambapesust teadma. Milline laste elektriline hambahari valida?

1. Jäta meelde hambapesu kuldreegel: 2 x 2 minutit

Hoolimata sellest, kas sinu pere kasutab käsiharja või elektrilist hambaharja, on oluline meeles pidada, et suuhoolduse kuldreegel on 2 x 2 minutit: kaks korda päevas kaks minutit hambapesu. Lapsevanematena oleme lapsele alati suurimaks eeskujuks, seda ka igapäevases hammaste harjamises. Muuda laste suuhügieen mänguliseks ja lõbusaks ühiseks rituaaliks, mitte tüütuks kohustuseks.

Kummutada on ka vaja üks müüt, et lapse hambaaukude põhjus seisneb pärilikkuses – need tulenevad kehvast suuhügieenist ja valedest toitumisharjumustest ning ainus viis hambaauke ennetada on ikka hammaste pesemine.

2. Imikute hambapesu alusta lapse esimese hamba tulekul

Lastehambad ja nende eest hoolitsemine algab vanema abiga ning niipea, kui lapsel ilmub esimene hammas. Üldjuhul hakkavad esimesed hambad lõikuma esimesel eluaastal ning umbes kuueaastastel asenduvad piimahambad jäävhammastega. Kahjuks on endiselt levinud arvamus, et kui lapsel on piimahambad, siis hammaste pesemine pole niivõrd oluline, sest tulevad ju jäävhambad. Kahjuks on sellise suhtumise tulemuseks hambaaugud, põletikulised igemed ja lastel isegi piimhammaste varajane eemaldamine. Seega vanemate rolli hambapesus ülehinnata ei saa ning harjamine peaks toimuma regulaarselt hommikuti ja õhtuti.

Imikutele sobib näpuhari või õrnatoimeline beebi elektriline hambahari – Brush-Baby Babysonic, millel on abiks pisikesed ülipehmed otsikud ning sisseehitatud valgustus. Brush Baby hambahari on ülimalt tõhus, kuid lisaks hammaste harjamisele on sama oluline roll ka kasuliku harjumuse kinnistamisel, kus laps juba varakult hambapesurutiiniga harjub. Hambapastat beebidel kasutama ei pea, soovi korral aga võid kasutada näiteks spetsiaalset looduslikku Weleda hambapesugeeli. See on mahedamaitseline, puhastab õrnalt ja on ohutu ka allaneelamisel.

3. Lasteharjade valik on kirju, kuid kõik harjad on tõhusad