Vanemad olid väga ehmunud ja peast käis läbi palju erinevaid mõtteid. Mis lapsel küll viga võiks olla?

Ema ja isa proovisid kõike: võtsid lapse sülle, kõndisid temaga ringi, üritasid teda n-ö teadvusele tuua nii leebelt kui võimalik ja rahustasid, et kõik on hästi. Pärast kümmet minutit poisi nutuhoog vaibuski, kuid ainult selleks korraks. Ülejärgmisel ööl see kordus. Ja siis jälle ja jälle.