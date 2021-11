Eesti menukaima mängupoe Insplay juht on mees, kes unistab mängulisemast elust: rohkem mängu, vähem asju!

Uuringu käigus esitati lapsevanematele paarkümmend lapsevanemaks olemist ja haridussüsteemi puudutavat küsimust ning vastajaid oli veidi üle 1000. Kuna ohtralt oli ka avatud küsimusi, millele sai anda põhjalikumaid vastuseid, siis joonistus selgelt välja paar tendentsi: näiteks see, kuidas 1020-st lapsevanemast tervelt 670 avaldas haridussüsteemi kohta kriitikat. Sajad lapsevanemad kirjutasid ka, milliseid mänge nad pere ja lastega mängivad ja kuidas veedaksid vaba aega, kui seda oleks rohkem.

Alljärgnevast galeriist saad sirvida mõningaid uuringus esitatud küsimusi ning laekunud vastuseid:

Kaua kestis uuringu koostamine ja kas eesmärk oli saada aru pigem kliendist või lapsevanematest üldiselt?

Kindlasti tahtsime saada rohkem aru lapsevanematest üldiselt, et toetada neid ja pöörata nende vajadustele tähelepanu. Olles ise kahe tütre isa, siis tean, et paljud emad-isad mõtlevad kindlasti palju tuleviku peale ja kuigi me ei tea, milline tulevik välja näeb, siis saame lapsevanematena seda oluliselt mõjutda. Just seda, milline on lapse suhe iseenda ja ümbritseva maailmaga. Insplay saab olla sellel teekonnal hea partner — sealt tekkiski uuringu idee, mille teostasime möödunud suve jooksul.

Me kõik teame, et lapse põhiline töö on mäng. Aga kui palju on täiskasvanute elus kohta mängule?

Ma tahaks seepeale vastu küsida, et kui palju me oma mängulist poolt üldse teadvustame? Mängulisema elu olulisuse osas on kindlasti vaja teadlikkust tõsta, et muuta õppimist või muid harjumusi mängulisemaks. Siis on ka elu lõbusam. Koolis ja lasteaias näeme seda ju hästi, et kui õpetaja proovib võtta vabamalt ja teha õppimist mängulisemaks, siis see kohe mõjutab oluliselt õppimise motivatsiooni. Selline õpetaja on alati laste lemmik!

Mis asi see Nutika Vanema Klubi on ja miks see loodi?