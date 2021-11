Katariina Libe pälvis Eesti Teatri Agentuuri näidendivõistlusel peapreemia: seda lugu poleks sündinud, kui ma ei töötaks ajakirjas Pere ja Kodu

“Mind huvitas lapse saamise temaatika juures enim see, miks me seda teeme, miks oleme endast nii palju valmis andma ja ohverdama, miks me üldse nii väga tahame lapsi saada,” räägib ta, andes mõista, et “Võrsed” jõuab millalgi ka teatrilavale. “Loodan väga, et see on üks äratundmist pakkuv mõtteharjutus inimestele, kes igapäevaselt nende teemade sees.”