Moslemist eestlanna pühad Berliinis: saksa lastel läheb tihti sassi, kas Kristus löödi risti või hoopis sündis jõuluajal

Eve ja Cemali lapsed, suured lego- ja jalkasõbrad, õpivad Branden­burgis. Neile meeldib õppida ja koolis käia on mugav, kuna Kurtbecerite kodukohast Spandaust on hea rongiühendus nii Berliini kesklinna kui ka Brandenburgi. Kurtbecerite poisid peavad end saksa lasteks, aga nad oskavad ka eesti keelt ning tunnevad türgi kultuuri ja islami usku.

Eve on südamest rahul, et Cemal võimaldas tal kuni laste kooli­minekuni nendega koju jääda. Kui Eve ema nägi inimese rolli eelkõige töötajana, siis Cemal ei nõudnud, et Eve peaks end ühiskonnale tõestama. “Meil oli piisavalt sissetulekut, et anda mulle algul täiskohaga roll pere kooshoidjana,” sõnab Eve. “Väärtusteks on armastus ja hool, mitte raha. Otsustasime, et pigem oleme vaesemad, aga lastega lähedased. Mulle meeldis, et mu kaasa