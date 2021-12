Teistmoodi jõulud Berliinis

Eve ja Cemal Kurtbecer elavad kolme pojaga Berliini äärelinnas Spandaus. “Jõulud on meile midagi muud kui tarbimisralli. Me ei pea seda püha nagu kristlased, kuid ilus aeg on see ikka,” ütleb islamiusuline pere.