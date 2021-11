Ideid isadepäevaks! Mine perega PROTO avastustehasesse katkiseid mänguasju parandama

Suur Leiutajate Kuu toimub PROTOs juba teist aastat järjest. Taaskord on kätte jõudnud aasta pimedaim aeg, mis loob ideaalsed tingimused tubasteks tegevusteks ja leiutamiseks. Kuu eesmärk on arendada lastes ja noortes loovust ning uudishimu, et muuta maailm me ümber põnevamaks, ägedamaks, aga ka keskkonnasõbralikumaks.