Nukkudega mängimine on kõigile lastele eluliselt vajalik

Mäng, mis toetab laste arengut

Juhtiv empaatiaekspert, kirjanik ja hariduspsühholoog dr Michele Borba leiab, et empaatia on üks põhitegureid, mis toob kaasa lapse heaolu, õppeedukuse, eheda õnne ja rahuldust pakkuva suhte ning aitab raskustest jagu saada. „Empaatilisus aitab kaasa ka lapse lahkuse, teiste tundeid arvestava käitumise ja moraalse julguse arengule. Samuti on empaatia tõhus vastuabinõu kiusamisele, agressiivsusele ja rassismile. Empaatia valmistab lapse tulevikuks ette ja võib anda eelised karjääriredelil, aidates elada pidevalt muutuvas maailmas tähendusrikast ja produktiivset elu,” leiab empaatiaekspert.

Julgusta last ise nukkudega mängima ja jälgi tema mängu Nukkudega mängimine annab ülevaate lapse mõttemaailmast. Kuula tähelepanelikult ja sa võid saada rohkem teada oma lapse huvidest, muredest ja asjadest, mis talle ei meeldi. Lapsed räägivad mängimise ajal tihti ja neid saab selleks ka julgustada, pakkudes mängimiseks erinevaid nukke. Nukkudega mängimine on hea viis last paremini tundma õppida, kuid seejuures tuleb järgida üht reeglit: vanem peab laskma end lapsel juhtida.



Allkas: dr Michele Borba

Hiljutine Cardiffi ülikooli ja Barbie ühistööna läbi viidud teadusuuring näitas, et lapsed saavad empaatiavõimet ja sotsiaalse teabe töötlemise oskusi arendada just nukkudega mängides. See on teadusringkonnas tähelepanuväärne leid, aga kasulik teave ka lapsevanematele, et lapse arengut toetada. Uuring ütleb meile, et seda väga olulist iseloomujoont on võimalik lastes arendada, kui alustada juba varakult. Oluline on teada, et ilma vanemliku toeta jääb empaatiavõime areng siiski tagaplaanile.

Nukud, mis meenutavad päris inimesi, on ideaalsed abilised, et näidata lastele „päris elu”. Just nukkudega mängimise kaudu saab lastele näidata, kui erinevad võivad olla inimesed, nende mõtted, nende tööd ja nende tegevused. Barbie on aastakümneid olnud selle mõtteviisi propageerija ja toetaja ning pakkunud lastele väga laia valikut erinevaid nukke, kellel kõigil oma lugu ja teekond.

„Empaatia on nagu lihas – mida rohkem laps seda treenib, seda tugevamaks see muutub,” selgitab dr Borba.

Barbie on lastele eeskujuks, julgutab olema isikupärane ja unistama suurelt

Barbie ei ole enam ammu lihtsalt nukk, millele saab panna selga riideid ja etendada temaga mõnda elusituatsiooni. Need nukud on muutunud sotsiaalse reaalsuse peegelduseks, minnes kaasa suuremate liikumiste ja suundadega meie ühiskonnas. Nii on Barbie muutunud aina enam lastele eeskujuks ja inspiratsiooniallikaks.