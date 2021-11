Tantsuteatri korraldajad: lapsed, kes on tantsuteatris käinud, tahavad veel tulla!

Tiina: See algas “ZUGA lastekast” 2004. aastal, mis oli põnev protsess, kuna tegime esimest korda lastele lavastust ja mõtlesime, et kuidas oleks ja kuidas teha… Ja tuli äge lavastus. Edasi on olnud kuidagi loomulik teha lastele lavastusi, sest endal on lapsed ja oleme kaasa võtnud mõtted, mis nendega koos elades tekivad. Teemad ja mängud lastelavastustesse tulevadki enamasti enda elust.

Kes ja mis on ZUGA?

Ajjar: ZUGA on ühendatud tantsijad.

Tiina: ZUGA on loominguline ühendus. Selles ühenduses luuakse koos ning püütakse üksteist aktsepteerida, igaühel on oma arvamus ja panus valmivasse lavastusse. Kindel lavastaja meil tavaliselt puudub, lavastame koos. Teos, mis sünnib, valmib ideedest ja dramaturgiast, ühistest naljadest, valgusest, liikumisest, laulust, helist, headest ja halbadest sõnadest, solvumisest, leppimisest, armastusest. Kõik, mis protsessis ette tuleb, tuleb loodavasse lavastusesse ühel või teisel kujul kaasa. Kunagi, kui me ZUGA lõime 1999. aastal, siis oli meil mõte, et igaüks, kes ZUGA-ga koos loob, on ZUGA. Hetkel loome uut lavastust koos Ajjari, Andri, Heleni, Keili, Kärdi, Lauri-Dagi, Oliveri ja Pääruga. Ma ei tea, kas ja kui palju nad end ise ZUGAks peavad.

Helen: ZUGA on sõprus.

Mida peab lastele lavastades tähele panema, arvestama?

Tiina: Et see, mis sa teed, endale korda läheks. Et ei hakkaks kuskilt suurelt vanemlikult kõrguselt alla vaatama. Ja endal peab ikka põnev olema.

Keskendute oma lavastustes sageli lastele olulistele asjadele ja tunnetele. Mis on seekordse lavastuse “2 + 2 = 22” fookuses?

Tiina: Reeglid ehk korraldused ja korraldamised meie elus, tempo ja kõike teha jõudmine. Oleme mõelnud, et mis hetkeni reeglid aitavad ja seavad mõistlikke piire, mille sees on mõnus leiutada, kuid millal hakkavad piirama, või kuidas reeglitest saavad igapäevased lõputud korraldused, mis mässule õhutavad. Nii lapsi kui vanemaid.