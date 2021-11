Pere ja Kodu eriajakiri Beebi on ilmunud! Kahe lapse ema: ma ei suutnud olla ainult emme, tahtsin tagasi tööle

Mina, teate, sain esmakordse emadusega kaasa täiskomplekti: pärast esimese lapse sündi tabasid mind nii imetamisraskused – mu beebi ei osanud neljanda elukuuni rinnast süüa –, sünnitusjärgne depressioon kui ka suhtekriis. Kuna otsustasin varakult tööle naasta, lajatas mulle selga veel ka mom guilt ehk emasüü.

Teise lapsega läks juba kergemini: sünnitus oli ülikiire, kestes vaid veidi üle kahe tunni, imetamisraskusi ja suhtekriisi enam ei tulnud, aga see-eest tabas kehamure. Olen üheksa kuud pärast lapse sündi mitu kilo raskem kui enne rasedust. Appi, ma pole enam ilus!

Enne võimaliku kolmanda lapse saamist – jaa, mu mees juba uurib, millal kolmanda saame, aga ma pole veel oma jah-sõna öelnud – otsustasin teha hoopis ajakirja, mis vastaks kõigile küsimustele, mis mul endal kahe lapse emana on tekkinud. Nii et... see siin on isiklik.

Selles ajakirjas on juttu sünnitamisest, imetamisest ja sünnitus­järgsest depressioonist. Samuti sellest, et on okei, kui naine tahab lapsepuhkuse isale üle anda ja ise hoopis tööle minna. Anname sõna meestele, kes on beebiga kodus, ja räägime ka tulevikuplaanidest.

Mulle meeldib mõelda, et see Beebi on nagu lohutav tugi, mille võiks oma beebi esimestel elukuudel käeulatuses hoida. Kui sul on mõni mure, siis vähemasti pole sa sellega üksi. Kellelgi teisel on olnud sama häda ja ta on leidnud sellele lahenduse ning me kirjutame sellest.

See Beebi räägib sind ees ootavatest muutustest ja sellest, kuidas nendega õnnelikult kohaneda. Head lugemist!





Pere ja Kodu erinumbri Beebi avaloos räägivad näitleja Ott Kartau ja tema režissöörist kaasa Doris Tääker, kuidas nad jagavad oma elu lapse, töö ja Käru alevikus oleva suure vana maja taastamise vahel.