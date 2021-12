Pärnumaal Lemmetsa külas elavad Geter Gerlein (29) ja Karel Kasearu (32) püüdlevad rohelisemate jõulude poole. Kõik kingid mõtlevad nad hoolikalt läbi. Arthur (1 a 9 k) saab naturaalsetest materjalidest mänguasju, eelistatult kohalikelt väiketootjatelt või perefirmadelt. “Selliste firmade kaupa soetades on alati soe tunne sees, sest nende rõõm iga tellimuse üle on tuntav. Lapse kinkide puhul jälgime, et asi oleks võimalikult pika kasutusajaga, nii ei kuhju mänguasju liiga palju,” põhjendab Geter.