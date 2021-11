Zuzu Izmailova: nakatumist pole võimalik lõpmatuseni vältida, ometi on lasteaedade koroonahaldus kõige segasem

Zuzu sõnul saabub viirus kõigi eelduste kohaselt kas koolist või lasteaiast ning probleemina näeb ta asjaolu, et kui suuremaid lapsi saab kaitsepookida, siis nooremaid see paraku ei aita. "Lasteaedade koroonahaldus on üldse kõige segasem. Väikeseid lapsi ei testita, küll aga saaks testida lapsevanemaid, et siis negatiivse testiga veenduda, et koroonat lasteaeda ei viida. Ehk on sellele valitsuses mõeldudki ja sellegipoolest leitud, et see meede ei tasu ära, aga minul see info puudub."