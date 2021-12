Kes minu perekonda üldse kuulub? Perekärjed hargnevad ju eri suundades. Õed-vennad, lahkuläinud, nende lapsed, vanemate uued elukaaslased. Uute elukaaslaste “vanad” lapsed. Meie lapsed, teie lapsed, minu ja sinu lapsed. Laste pruudid ja peikad. Kassid, koerad, maod ja rotid. Pluss veel nn eelmised sugulased, eksämm ja tema uus mees. Eksämma õde ja tema tütar… Kuidas neid kõiki nimetada? Kuidas kutsuda ennast ses tohuvabohus? Kasu­ema kuulub ju muinasjutu­maailma, on kaunis, kauge ja kuri? Ja ema on kõigil lastel olemas. Brrrrr, keeruline maailm, juba ammu oleks aeg mõelda välja uusi sõnu. Vahel ma mõtlen, et võiks sellega tegeleda, luua uued ilusad sõnad kõigi nende armsate inimeste tarvis.