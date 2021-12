Grete ja Ergo Kuld erakordse avameelsusega: paljud lapsevanemad tunnevad seda, aga keegi ei julge välja öelda

Grete ja Ergo ootasid last pikisilmi, ent kui lapsevanemateks said, mõjus see neile kui läigatus külma vett vastu vahtimist.

Kui Saara oli kolmekuune, algas Ergo esimene suur filmiprojekt “Talve”. Mees pidi kodust ära olema päevade ja ööde kaupa. Viimasel filmi võttepäeval, kui kõik stseenid olid üles võetud, tundis värske filmirežissöör Ergo suurt eufooriat. Seda varjutas kõne Gretelt – beebi oli nakatunud mingi bakteriga, kõrges palavikus ja nad olid haiglas. Grete palus, et mees tuleks haiglasse.

“See situatsioon on ehe näide, kuidas lapsega pead sa kõik endaga seotud saavutuslikud momendid tagaplaanile lükkama. Ei saa salata, et sel hetkel tekkis minus lapsik trots. Suure mehe suured teod olid ühtäkki teisejärgulised,” räägib Ergo. "Tööl annan ma palju ja saan ka tagasi palju. Lapsega annad palju, kuid tagasi saad vähe