Grete (32) ja Ergo Kuld (45) ootasid last pikisilmi, ent kui tütar Saara (2,5) lapsevanemateks said, mõjus see neile kui läigatus külma vett vastu vahtimist. “Mul oli alguses tõeline baby blues. Ikka päris must periood oli see...” meenutab Grete. "Tundsin, et olen halb ema – loodus on andnud mulle kõik võimalused ja ma ei saa hakkama!"

Alguse ehmatus tabas ka Ergot. “Pärast Grete ja Saaraga sünnitus­majast kojutulekut sõitsin poodi vajalikku kraami tooma, kui mul äkki tekkis hirmu- ja paanikatunne. Hetkeks tundus, et parema meelega paneks autole 200 sisse, lükkaks telefoni välja ja