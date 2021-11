OTSEÜLEKANNE | Lastekaitse Liidu ja MTÜ Oma Pere asendushoolduse teemaline konverents “Kuidas elad, Eestimaa laps?”

Konverentsiga tähistame ÜRO lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäeva Eestis ning juhime tähelepanu artiklitele 3 ja 12, mis sätestavad, et igasugustes lapsi puudutavates ettevõtmistes riiklike või erasotsiaalhoolekande asutuste, kohtute, täidesaatvate või seadusandlike organite poolt tuleb esikohale seada lapse huvid ning lapse parimaks esindamiseks on täiskasvanutel kohustus kuulata laste arvamust lapse elu puudutavates aspektides. Iseäranis perest eraldatud ja asendushooldusel elavate laste puhul on oluline pöörata tähelepanu lapse õiguste ja huvide kaitsele.