Ükskõik kui vähe laps ekraane vaatab ja reklaame näeb, siis jõulud on igal pool meie ümber. Tarbimispidu, mis kutsub kõike ostma, pressib paratamatult peale. Üks laste jõuluvanakirju analüüsinud uuring tõi välja, et juba lasteaiaealised oskavad kirjas jõuluvanale anda soovituse, et konkreetset mänguasja saab “hästi varustatud mänguasjakauplustest”.

Mida rohkem on jõuludel kommertsvarjundit, seda rohkem peame ise pingutama, et pühadele hing sisse jääks ja, miks mitte, veidi rahatarkust kingipühadega seoses teemaks võtma.