Mis toimub lapse peas hooldusperede vahel pendeldades? Noor naine meenutab: matsin endas maha ennast turvaliselt tundva elurõõmsa lapse

Esimeses klassis olin kasimata takutuust, kuid mäletan, et sellest hoolimata suhtusid teised minusse hästi ning see oli tore. Mäletan, et mulle väga meeldis magama minna ja magada, sest unenäod olid ilusamad kui reaalsus. Meie pere lastest vanimana võtsin varakult omaks emarolli, kuna pidin hakkama saama nii iseendaga kui hoolitsemisega noorema õe ja venna eest. See oli lisapinge, kuid samas oli kolmekesi ka kindlam olla. Ma ei olnud üksi.

Edasi saadeti meid turvakodusse. Olin siis kaheksa-aastane, õde ja vend vastavalt kolmene ja neljane. Turvakodus olenes, kes oli kasvataja, kuid süüa sai seal hästi. Üks kasvataja, kellel oli tütar, meeldis mulle, kuna ta oli hoolitsev ja armas ning tema tütrega sai mängida. Aga mul on meeles ka kasvataja, keda me kartsime. Ta oli kuri, vaimselt isegi pisut vägivaldne. Me vältisime temaga üksijäämist ning kartsime teda sedavõrd, et läksime ükskord isegi vetsu kolmekesi korraga.

Mäletan suurt häbitunnet, sest ka minu õpetaja oli teiste hulgas. Meile vist midagi ka selgitati, aga täpselt ei mäleta, mida just. Tean, et ema hakkas mässama ja ta käed pandi raudu. Haiglasse viidi meid kiirabiautos, emal olid käed raudus ja ta viidi psühhiaatriahaiglasse. Mäletan, et tegelikult oli meil haiglas täitsa tore, sest anti süüa ja sai teiste lastega koos olla. Nii et — mul jäi sellest meelde hea tunne.

See on mul hästi meeles. Ühel hetkel olid ukse taga kiirabi, lastekaitse ja politsei. Ema ei lasknud kedagi sisse. Siis murti uks maha. Meie kodu oli hästi sassis, haises, igal pool vedeles prügi. Meie peitsime ennast tagumises toas. Ema oli käskinud mul kappi pugeda. Siis astusid tuppa võõrad inimesed.

Koolis hakkas Mari käima kodust, ema juurest. Algul jäi ta hiljaks aeg-ajalt, siis sageli, seejärel juba igapäevaselt ning teise klassi enam ei läinudki. Sellele järgnesid sündmused, mille tõttu on Maril isiklik kokkupuude erinevate asendushooldus teenustega ning rääkida lugu, kuidas need sündmused läbi lapse silmade ja tunnetuse hargnesid.

Kogu meie suguvõsas polnud kellelgi sellist majanduslikku ega vaimset võimekust, et meid kolmekesi enda juurde elama võtta. Lootus, et saame kuidagimoodi mõne oma sugulase juurde jääda, luhtus. Selgus, et meie kolme jaoks oli parim variant lastekodu.

Kasupere neli vanemat last hakkasid meid kiusama, aga kasuvanematele ma sellest rääkida ei julgenud. Pinged kasvasid nii suurteks, et me ei julgenud enam isegi sööma minna. Võib ju küsida, et miks ma siis vaikisin. Aga lapsena ma lihtsalt ei julgenud seda teha. Mul oli hirm, et äkki juhtub midagi veel hullemat. Lapsena polnud mul niisugust hakkamist ega oskust rääkida oma vajadustest, muredest ja hirmudest, nagu täiskasvanu suudaks.

Aastal 1999 tulid pereisa ja pereema, kellel oli juba kuus last, meid turvakodusse üle vaatama. Kõige väiksem laps oli neil kaasas. Kui minult küsiti, kas soovin nende juurde elama minna, vastasin eeskujuliku tüdrukuna, et mulle sobib kõik. See ei vastanud üldse tõele, kuid tundsin, et pean tegema nii nagu täiskasvanud minult ootavad. Vend ütles, et võetagu kas kõik kolmekesi või siis teda koos vanema õega. Noorem õde oli kõige vapram ja teatas, et talle ei sobi mitte miski. Tagantjärgi mõeldes on see lahe, et ta oli nii aus.

Jah, ma mäletan, millal tundsin, et nüüd ma pean psühholoogi juurde minema. Õppisin siis ülikoolis ja väline elu oli justkui okei. Olen olnud kogu aeg tubli ja eeskujulik laps, kuid erinevate olukordade ning sündmuste puhul tundsin väga suurt ärevust. Seda ka suvalistes olukordades, kui mul lihtsalt oli vaja kuhugi minna ja midagi ära teha. Mul esines ka depressiivseid episoode. Tagantjärele mõeldes ja erinevaid välismaal tehtud uuringuid lugedes esinesid mul ilmselt erinevad häired või osaliselt nende sümptomid, mis on asendushooldusel viibivatel noortel sagedased: depressiivsus, ärevushäire ja posttraumaatiline stressihäire. Kui ärevus kasvas üle pea, hakkasid mu käed värisema, pea läks tühjaks, võdisesin seesmiselt ja kartsin kõike. Isegi kui olin üksi ja tegevusetult oma toas, valdas mind ometi suur hirm. Hirm tuleviku ees, teadmatus sellest, mis minust edaspidi saab.

Meie kohtumise alguses tunnistasid soovi murda müüti, et psühholoogi juures käivad ainult hullud. Samas jääb Sinu mälestusi kuulates üle vaid imestada, kuidas on võimalik selliseid asju läbi elades mitte hulluks minna ning kasvada igati toredaks ja endaga hakkama saavaks nooreks inimeseks. Kuidas Sa kogu selle ränga mälestustekoormaga toime tuled? Kas oli ka hetki, kus tundsid, et vaikse ja kohusetundliku lapse poolt läbielatu otsib väljapääsu?

Nüüd olid teised ajad, nüüd olen siin, jään siia ja sõltun teistest. Mõistsin, et sellises olukorras — mingis mõttes ellujäämise nimel — pidin oma vana Mari ja varasema isikliku elu maha matma. Tundsin ka, et reetsin sel hetkel iseennast. Niiviisi matsingi tookord maha selle spontaanse ja vaba, ennast turvaliselt tundva elurõõmsa lapse. Kõik need omadused olid näiliselt kadunud. Sealt alates jäi mind kõikjal saatma mitteautentne mina.

On veel üks probleem, millega olen hiljem tegelenud: kui mõistsin, et siia ma nüüd jään ja sõltun teiste armust, arvasin, et pean tegema nii, nagu tahavad teised. Mul oli kindel teadmine, et läbi enda soovide mahasurumise saavutan lõpuks iseendale kuuluva elu, oma kodu, kus saaksin lihtsalt, rahulikult, probleemideta elada.

Eneseväärtustamisest ei tasu rääkidagi. Ma justkui tõmbasin endale selga asendushooldusel viibiva noore inimese mantli, mis sümboliseeris saamatust, rumalust, teistest halvem olemist. Uskusin sügavalt oma väärtusetusesse. Muidugi ei kanna niisugust mantli kõik asendushooldusel viibinud inimesed, aga ometi suurem hulk, kui nad seda ise teadvustavad. Sellist mantlit kandes ei olda päriselt ise. On väga oluline läbi mõelda, mida ja miks enda kohta niisuguseid otsuseid langetatakse. On see päriselt-päriselt ka tõsi? Kas ma tõesti pole piisavalt tubli, et midagi minule olulist saavutada, tegeleda millegi tõepoolest vajalikuga, midagi elulist ette võtta? Kas tõesti jäävad mingid asjad tegemata ja saavutamata ning minu tegelik potentsiaal realiseerimata? Aga tookord kasvas ärevus üle pea. Ma ei tulnud enam toime, mul oli kogu aeg halb olla. Ma vajasin abi. See lihtsalt punnitas minust välja: pean minema teraapiasse, sest niimoodi enam edasi jätkuda ei saa.

Üks asi on tunda, et vajatakse abi. Hoopis midagi muud on seda lõpuks ka küsida ja reaalselt vastu võtta. Kõik see nõuab julgust ja turvatunnet. Kuidas Sina jõudsid äratundmiseni, et just nüüd on turvaline abi küsida?

See, et leiad endale kohe esimese korraga õige inimese appi, on jackpot. Paraku oli mul varasemast ajast üks negatiivne kogemus, mille sain ülikooli algusaastatel. Elasin siis veel asenduskodus ja läksin mulle soovitatud terapeudi juurde. Peale seda pettumust jäi teraapias käimine tükiks ajaks soiku. Teise katse tegin siis, kui olin juba iseseisev. Mul oli oma kodu, elasin koos kaaslasega, õppisin ülikoolis, sain tööle. Kõik eluvaldkonnad olid paigas ja turvavõrk olemas. Sattusin õnneks mulle sobiva terapeudi juurde ja käisin tema juures aastaid. Rahaliselt toetas seda õnneks päris pikalt asenduskodu.

Kui elus on ette tulnud palju tugevaid negatiivseid läbielamisi, siis kust üldse pihta hakata? Mis teemad olid Sinu jaoks kõige olulisemad?