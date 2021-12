Aga kõik teised tohivad!

Riinal (39) on kolm last: Liisa (11), Erki (9) ja Sofi (1). Juba pikemat aega kestab kodus laste-vanemate vastasseis: mida ja kui palju võib? Kõige keerulisem on Erkiga, keda ema kirjeldab hea­südamliku ja lahke poisina, kes aeg-ajalt võib olla paras jonnikratt. “Koolis on ta usin, aga kodus võib end tundideks mängukonsooli taha unustada. Palumise peale, et ta mängu lõpetaks ja koduseid ülesandeid teeks, algab tihti tunde kestev sõda, mille käigus viskab poeg õhku alati sama lause: “Teiste emad neid küll ei keela!””