INTERVJUU | Kõigi väga enneaegsena sündinud laste elumus Eestis on ligikaudu 95%. Kaotame vaid üksikud lapsed

Kaasaegne aparatuur ja personali pädevus on loomulikult eduka ravi alustalad. Enneaegsete beebide raviks vajalik aparatuur ei erine põhimõtteliselt täiskasvanute intensiivravi aparatuurist. Vajalikud on erinevad hingamistuge pakkuvad aparaadid, monitorid, infusioonpumbad ja palju muud. Viimased on küll disainitud spetsiaalselt väikestele patsientidele. Kõik protseduurid ja uuringud sarnaselt täiskasvanute intensiivraviga tehakse palatis. Vaid vastsündinute ravis on kasutusel kuvöösid ja erinevad aparaadid fototeraapiaks. Pool-naljatamisi võib öelda, et täiskasvanud patsiendid ei vaja kunagi nii sooja ja niisket keskkonda.

Algselt oli mobiilse röntgenaparaadi hinnaks ca 150 000 — 200 000 eurot, kuid hankes selgus õnneks, et hind on madalam ning täna maksab muretsetav aparaat veidi üle 110 000 euro. Mobiilse röntgenaparaadi soetamiseks on annetuse juba teinud AS Selver oma eelmise aasta heategevuskampaaniaga “Koos on kergem”, lisaks aitavad McDonald’si kliendid toetust koguda restoranide iseteeninduskassades ning oma panus on võimalik anda ka annetuskeskkonnas „Armastan aidata“. Seekord me riigi abi ei oota ja kui ausalt rääkida, siis on küll aparaatide muretsemiseks mõeldud summad justkui Haigekassa teenuse hinnas, aga kahjuks pole seejuures arvestatud asjaoluga, et lapsi on oluliselt vähem kui täiskasvanuid ja seega raviteenuste arv oluliselt väiksem — samas, lastele mõeldud aparatuuri hind on ikkagi sama kõrge kui täiskavanutel. Seega on väga keeruline, et mitte öelda võimatu laste aparatuuri raviteenuse hinna sisse mahutada. Seetõttu tulebki abi küsida mujalt.