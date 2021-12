Ingridi (32), ­Meelise (35), ­Augusti (8) ja Matilda ­Mikkeri (4) korter Kalamajas üheksa­kümnendatel ehitatud kivimajas on nagu hea piparkook – ise tehtud, loominguline, parajalt magus ja natuke vürtsikas. Ingrid sõnab, et juba korteriostu plaanides teadsid nad, et soovivad oma uuele kodule ägedaid värviaktsente, mida nüüd elu- ja vannitoa seintel ning metsarohelistel ustel näha saabki. Nii mõnigi plaan, mis tundus esialgu mõttena hea, hiljem aga käiku ei läinud.