Esikus tervitavad mind võimsad mustad puidust garderoobiuksed. “Need on Meelise ja ta sõbra Rein Kutsari kätetöö,” kiidab Ingrid. “Arvasin, et see on paari päeva töö, tegelikult venis ettevõtmine kolme kuu peale," muigab Meelis.

Enne remonti nägi korter välja nagu režissöör Triin Ruumeti filmi “Päevad, mis ajasid segadusse” võttepaik – üheksakümnendate interjöör, mis säilinud muutumatul kujul. Korteri eelmine, soomlasest omanik oli saanud kaasa rääkida planeeringus ja lasknud ehitada korterisse sauna. Õnneks olid materjalid, mida viimistlusel kasutati, tolle aja kohta väga kvaliteetsed. “Köögimeister ütles, et ärge seda