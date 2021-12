Nagu öeldud, vaimne pole meist kumbki. Mõlemal on üsna pingeline amet, meil on kaks keskmisest lärmakamat lasteaialast ja meile meeldib vahel veidi liiga palju veini juua. Seks on okei, samas kuklas pakitseb pidev tundmus, et tahaks kogeda kirkamaid elamusi. See kuulub paraku samasse kategooriasse nagu uusaasta­lubadus trenni minna, tervislikumalt toituda ja agaramalt taaskasutada.

Kuidas selline paar ennast tantrakoolituselt leidis?