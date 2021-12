Aga mida teha Katu enda kingiga? Kes meite Piltsbergide blogiga kursis on, teab vahest lugu, kus ma halasin, kui keerukas Katule miskit kinkida on. Ta nimelt peab teadma enne kingi saamist, mis see on, et ei oleks vale värv või suurus või et mingi funktsioon poleks puudu. Samas peab kink tulema täieliku üllatusena