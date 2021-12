Järelikult on mul kõik olemas, mida õnnelikuks eluks tarvis. Mõnus kodu, tore naine ja toredad terved lapsed. Riidekirst on asju täis, asjalik auto maja ees, sahvriski leidub head-paremat. Kõik nagu oleks olemas heaks eluks... A vot sokke läheb ikka vaja, mõtlesin lõpuks välja. Need on asjad, mida ma ise üritan võimalikult harva osta. Minu vanuses meeste puhul selle kingitusega juba mööda ei pane.