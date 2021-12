Loomulikult oli mul raske tööle minna, eriti kuna paljud vaatasid mu otsuse peale viltu. Kes läheb nii väikese lapse kõrvalt tööle? Ma poleks läinudki, kui mu mees poleks oma tööd ümber sättinud. Ta tegi nii, et sai ise päeval tütrega kodus olla.

Peagi selgus siiski, et mu kogemus edulooks ei kujunenud. Suurima vea tegin sellega, et ei eraldanud rangelt töö- ja pereaega. Mu uues töökohas on koormus ja vastutus nii suured, et rangete piiride seadmine on pea võimatu. Tunnen ülitihti süümepiinu, et ma ei ole lastega koos olles mõtetega alati kohal