Detsembribeebi ootel? Kui sul veel nime pole, leiad siit pühadehõngulisi jõulunimede ideid

Lapsele pandav väga haruldane nimi peab olema kas mõnes võõrkeeles täpselt sellisena kasutusel, mispuhul nime kirjapilt vastab selle keele reeglitele, või peab täiesti väljamõeldud nime puhul vastama eesti õigekirjareeglitele. See tähendab, et nimes ei tohi olla võõrtähti c, q, w, x, y ning nime kirjapilt ja hääldus peavad kokku käima. Panna ühte nimesse kokku näiteks c ja õ on nimeseaduse mõttes sobimatu.