Päkapikuhooaeg läheneb! Tulgu see siis keskkonna- ja loomasõbralikult

Mul on üks sõber, kes on veendunud, et lastele ei tohiks valetada. Oma lastele on ta algusest peale rääkinud, et päkapikud võivad ju olemas olla, aga kommi nad sussi sisse küll ei too. Kui lapsed siis kurvastasid, et kas nemad ei saagi kommi, ütles ta, et kommi te muidugi saate, võite sussid ka akna peale panna. Aga need kommid paneme siis meie emaga sinna, mitte päkapikud.